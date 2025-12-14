La sezione tecnica dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza apre le porte agli studenti di terza media

La sezione tecnica dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza apre le sue porte agli studenti di terza media, offrendo un'opportunità di conoscere da vicino i corsi e le attività dell’istituto. Continua così il programma di open day delle scuole superiori faentine, che permette ai ragazzi di esplorare le possibilità di formazione e orientarsi nel loro percorso scolastico.

Continuano gli appuntamenti con gli open day delle scuole superiori faentine. Questa mattina sarà la volta della sezione tecnica dell’ istituto tecnico industriale professionale ‘Bucci’ di via Nuova 45. Gli indirizzi di studio della scuola, infatti, sono suddivisi tra istituto tecnico (Meccanica, ElettronicaAutomazione e Informatica) e professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica). "Tutti i percorsi – si legge nella presentazione dell’open day – sono potenziati dai Fsl – Formazione Scuola Lavoro, che permettono agli studenti di vivere esperienze formative dirette in aziende leader del settore, trasformando la conoscenza in abilità pratiche". Ilrestodelcarlino.it

