La settimana di Dossier | tutti i retroscena del blitz alla Noce il piano del Comune per la spiaggia di Mondello

Nell'articolo vengono svelati i retroscena di un'operazione investigativa alla Noce, con dettagli sul piano del Comune per la gestione della spiaggia di Mondello. Si approfondiscono inoltre le modalità di un sistema illecito, tra migliaia di clienti, chat su Telegram e un servizio di taxi per il traffico di droga, gestito da un corriere affidabile e discreto.

Migliaia di clienti, una rete di chat su Telegram e un servizio taxi per la droga con un corriere “puntuale e dolcissimo”. Nel blitz che ha portato a 50 arresti emerge la figura di Mario Macaluso che, dai domiciliari, avrebbe gestito un sistema di spaccio a domicilio per conto di Cosa nostra. A. Palermotoday.it La settimana di Dossier: venduto il cinema Astoria, i retroscena del cold case risolto dopo 22 anni - Una cordata di imprenditori molto nota in città ha rilevato lo storico immobile dalla famiglia Mangano do ... palermotoday.it

La settimana di Dossier: perché Cuffaro è stato arrestato, il progetto per rilanciare Piano Battaglia - Dall'ordinanza firmata dal gip Carmen Salustro emerge che il “ metodo Cuffaro ” esiste, ma che non ci sarebbe stata un' associazione a delinquere. palermotoday.it

? I 27 hanno concordato un nuovo testo. L'obiettivo è prendere la decisione prima del Consiglio europeo della prossima settimana, per arrivare al vertice con con le condizioni tecniche per far avanzare il dossier sul sostegno finanziario all'Ucraina Leggi l'arti - facebook.com facebook

#Covid 22.950 nuovi contagiati in Italia questa settimana Dati report epidemiologico e virologivo Respirvirnet di Iss x.com

