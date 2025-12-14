La settimana di Dossier | dalle sette piazze di spaccio ai commercialisti più influenti di Catania
In questa settimana, Dossier analizza un articolato sistema criminale smantellato dall'operazione
Dossier ricostruisce l'ingranaggio perfetto smantellato dall'operazione "L'Angolo": 39 misure cautelari per un business h24 diviso in turni e protetto da sentinelle con codici radio. Un meccanismo che, come ricostruisce Marco Carlino - è capace di generare incassi record sfruttando anche. Cataniatoday.it
La settimana di Dossier: tutti i retroscena del blitz alla Noce, il piano del Comune per la spiaggia di Mondello - Migliaia di clienti, una rete di chat su Telegram e un servizio taxi per la droga con un corriere “puntuale e dolcissimo”. palermotoday.it
Residenti ostaggi delle vedette e droga calata dai balconi: il business delle sette piazze di spaccio - Dossier ricostruisce l'ingranaggio perfetto smantellato dall'operazione "L'Angolo": 39 misure cautelari per un business h24 diviso in turni e protetto da sentinelle con codici radio. cataniatoday.it
? I 27 hanno concordato un nuovo testo. L'obiettivo è prendere la decisione prima del Consiglio europeo della prossima settimana, per arrivare al vertice con con le condizioni tecniche per far avanzare il dossier sul sostegno finanziario all'Ucraina Leggi l'arti - facebook.com facebook
#Covid 22.950 nuovi contagiati in Italia questa settimana Dati report epidemiologico e virologivo Respirvirnet di Iss x.com
Dossier Statistico Immigrazione 2022