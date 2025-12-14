La Scuola superiore di polizia dedica il Natale ai più fragili

La Scuola superiore di polizia di Roma ha scelto di dedicare il Natale ai più fragili, organizzando una festa speciale. L'evento ha portato gioia e sorrisi a un centinaio di ragazzi diversamente abili, creando momenti di condivisione tra giovani commissari, musica, canti e abbracci, sottolineando l'importanza dell'inclusione e della solidarietà.

© Tgcom24.mediaset.it - La Scuola superiore di polizia dedica il Natale ai più fragili La festa organizzata alla Scuola di polizia a Roma ha regalato gioia e sorrisi. Sono quelli condivisi tra un centinaio di ragazzi diversamente abili e i giovani commissari, tra musica, canti e abbracci. L'occasione è lo scambio di auguri in vista del Natale, ma lo stretto rapporto tra polizia e mondo del volontariato sociale è quotidiano. Tgcom24.mediaset.it Commemorazione dei defunti alla Scuola Superiore di Polizia di Roma con il Prefetto Vittorio Pisani - Oggi, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, si è tenuta una solenne cerimonia in memoria dei defunti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ... ilmessaggero.it Scuola superiore di Polizia: in scena il ricordo del poliziotto Joe Petrosino - Questo pomeriggio all’interno del Centro studi internazionale “Boris Giuliano” della Scuola superiore di Polizia a Roma, è stato portato in scena uno spettacolo teatrale in ricordo di Joe Petrosino, ... poliziadistato.it Scuola Superiore di Studi Avanzati - SSAS - facebook.com facebook

La Scuola superiore di Polizia