La Scuola superiore di polizia dedica il Natale ai più fragili

La Scuola superiore di polizia di Roma ha scelto di dedicare il Natale ai più fragili, organizzando una festa speciale. L'evento ha portato gioia e sorrisi a un centinaio di ragazzi diversamente abili, creando momenti di condivisione tra giovani commissari, musica, canti e abbracci, sottolineando l'importanza dell'inclusione e della solidarietà.

La festa organizzata alla Scuola di polizia a Roma ha regalato gioia e sorrisi. Sono quelli condivisi tra un centinaio di ragazzi diversamente abili e i giovani commissari, tra musica, canti e abbracci. L'occasione è lo scambio di auguri in vista del Natale, ma lo stretto rapporto tra polizia e mondo del volontariato sociale è quotidiano. Tgcom24.mediaset.it

