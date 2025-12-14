la scalata di kast erede di pinochet alla presidenza cilena

In Cile, la corsa alla presidenza sta attirando l'attenzione: con il primo turno ormai deciso, l'attenzione si concentra sul ballottaggio di oggi. Tra i candidati, Kast, considerato erede politico di Pinochet, emerge come protagonista di una sfida che rischia di ridefinire il futuro del paese.

In Cile ne sono tutti convinti: al primo turno del 16 novembre scorso è stato di fatto già deciso tutto e dunque il ballottaggio che si terrà oggi rappresenta poco.

Eredi di Pinochet devono restituire oltre 16milioni di dollari - Gli eredi del dittatore Augusto Pinochet dovranno restituire all'erario più di 16 milioni di dollari: lo ha stabilito il settimo Tribunale civile di Santiago del Cile, accogliendo la richiesta del