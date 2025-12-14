La Salernitana torna al successo mentre continua il periodo no per la Cavese

La Salernitana ritrova la vittoria dopo un periodo difficile, conquistando tre punti preziosi in trasferta contro il Picerno con un risultato di 2-1. La squadra dimostra carattere e determinazione, mentre la Cavese prosegue il suo momento negativo, complicando il suo cammino in classifica.

Dopo un periodo di difficoltà in cui aveva raccolto solo due punti nelle ultime tre giornate, la Salernitana è tornata al successo, imponendosi per 2-1 in casa del Picerno. Nonostante le diverse assenze nella rosa, i granata hanno ribaltato una situazione L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it

