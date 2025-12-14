La Salernitana torna al successo mentre continua il periodo no per la Cavese
La Salernitana ritrova la vittoria dopo un periodo difficile, conquistando tre punti preziosi in trasferta contro il Picerno con un risultato di 2-1. La squadra dimostra carattere e determinazione, mentre la Cavese prosegue il suo momento negativo, complicando il suo cammino in classifica.
