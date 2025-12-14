La Ruota della Fortuna Scotti punge De Martino e non solo A Samira | Ti fai salvare da me?

La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 con un'edizione speciale natalizia, condotta da Scotti, che si confronta con ospiti come De Martino e Samira. La serata si preannuncia ricca di momenti divertenti, sfide e sorprese, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente per il pubblico.

La Ruota della Fortuna torna a illuminare la serata di sabato 13 dicembre di Canale 5 con uno studio in perfetto clima natalizio e un conduttore carico di energia e umorismo. Gerry Scotti ha tenuto banco con polso ed allegria dal momento della presentazione da parte della band all’incoronazione del (di nuovo) campione Massimiliano. Una gara intensa, ricca di colpi di scena e belle sorprese. Presente anche l’ormai insostituibile Samira Lui, ormai braccio destro irrinunciabile del conduttore. I due hanno confermato pochi giorni fa che il programma rimarrà in palinsesto per tutte le feste natalizie. Dilei.it La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti salva Samira Lui: “Aggrappati a me”. E il campione sbanca ancora - Divertimento e allegria anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 13 dicembre 2025, che continuerà a tenere compagnia al pubblico anche durante le feste ... libero.it

