Samira Lui condivide il suo sogno di condurre un programma tutto suo, mentre prosegue l’avventura de La Ruota della Fortuna. Da mesi, il popolare quiz televisivo tiene milioni di italiani incollati davanti allo schermo, confermando il suo successo e l’affetto del pubblico.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui confida il sogno di “un programma tutto mio”

Prosegue l’avventura de La Ruota della Fortuna che, ormai da qualche mese, tiene milioni di italiani incollati di fronte allo schermo ogni sera. Al punto che l’appuntamento raddoppia e oltre: si ipotizza la prima serata e persino la messa in onda durante la settimana del Festival di Sanremo, dritti fino alla prossima primavera. Di fronte a un successo del genere – di pubblico e di ascolti – non stupisce che le ambizioni di Samira Lui inizino a crescere. Il sogno segreto di Samira Lui. Poche ore prima dell’inizio della puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 14 dicembre, Samira Lui si trovava – assieme al fidanzato Luigi Punzo – si trovava a Cesena, madrina di un’inaugurazione. Dilei.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui confida il sogno di “un programma tutto mio” - Samira Lui e Gerry Scotti ricevono una lettera speciale a La Ruota della Fortuna e quasi si commuovono: chi ha scritto ... dilei.it