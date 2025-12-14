La ricostruzione dopo il sisma del 2018 a Pennisi riapre la chiesa Santa Maria del Carmelo

Dopo il terremoto del 2018, Pennisi si appresta a riaccogliere i fedeli nella chiesa Santa Maria del Carmelo, recentemente restaurata. Gli interventi di ripristino hanno restituito alla chiesa il suo antico splendore, simbolo di rinascita e comunità. La riapertura rappresenta un momento di speranza e ricostruzione per l’intera area.

La comunità di Pennisi si prepara alla riapertura della chiesa Santa Maria del Carmelo, riportata al suo originario splendore grazie agli interventi di ripristino e restauro. Ferita dal sisma del 2018, la chiesa di Santa Maria del Carmelo ha rappresentato il simbolo più eloquente delle ferite. Cataniatoday.it

