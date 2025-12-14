La Rete dei maghi in nero | giro d’affari da sei miliardi spinto dai social

Una rete clandestina di maghi e operatori dell’occulto in Italia genera un giro d’affari da sei miliardi di euro, principalmente in nero. I social media sono diventati strumenti fondamentali per amplificare questa attività, che coinvolge un mercato fiorente e poco regolamentato, dove la fattura d’amore è legale, ma quella fiscale è spesso trascurata.

Roma, 14 dicembre 2025 – La fattura d’ amore s ì, la fattura fiscale no. Maghi e mondo dell’occulto in Italia restano un grande affare (in nero). L’evasione svetta al 98% secondo l’ Osservatorio Antiplagio, un tempo Telefono, “organizzazione non governativa fondata nel 1994”, ricorda sul sito il coordinatore nazionale Giovanni Panunzio, professore di religione in pensione, il presidente è Alfredo Barriago, ’illusionista’. Perché solo chi conosce i trucchi del mestiere può disinnescare un truffatore, armato magari dei superpoteri offerti dall’intelligenza artificiale. Perché siamo superstiziosi? Le spiegazioni del sociologo Le magie con l’intelligenza artificiale. Quotidiano.net La Rete dei maghi (in nero): giro d’affari da sei miliardi spinto dai social - L’Osservatorio antiplagio: “Gli italiani che si rivolgono ai cartomanti sono uno zoccolo duro, solo nel 2% dei casi ricevute fiscali”. quotidiano.net

Maghi e cartomanti: in Sardegna un giro d’affari (in nero) da 88 milioni l’anno - 88 milioni di euro: è l’esorbitante cifra che i sardi spendono ogni anno per consultare maghi, veggenti e cartomanti. unionesarda.it

Rete 7 - Canale 99. . L'Edicola 12 dicembre - ospite Rosanna Palermo consigliere associazione. - facebook.com facebook

© Quotidiano.net - La Rete dei maghi (in nero): giro d’affari da sei miliardi spinto dai social

Un gelato un po’ strano! #shorts #lauraegiulia

Video Un gelato un po’ strano! #shorts #lauraegiulia Video Un gelato un po’ strano! #shorts #lauraegiulia