I giornalisti di Repubblica manifestano contro la vendita di Gedi, sollevando questioni che vanno oltre la semplice questione economica. La loro protesta riflette le tensioni interne e le preoccupazioni sul futuro del quotidiano, evidenziando come le dinamiche aziendali possano influenzare l'autonomia e l’indipendenza dell'informazione.

La protesta dei giornalisti di Repubblica contro la vendita di Gedi non è una battaglia per la libertà di stampa. È qualcosa di più rivelatore e più sgradevole: un caso da manuale di bullismo intellettuale. Un ceto che si sente superiore, che teme di perdere il controllo del recinto, e che reagisce come reagiscono sempre i bulli acculturati: non alzando la voce ma il sopracciglio, non discutendo ma certificando chi è degno e chi no. L'editoriale di Luigi Manconi, che peraltro ho sempre apprezzato per il garantismo senza slabbrature, è esemplare. Non entra davvero nel merito della vendita, non discute i conti, la crisi strutturale dei giornali, il declino evidente di Repubblica. Ilgiornale.it

La Repubblica senza idee - Il declino vale per tutta la carta stampata, certo, ma per Repubblica di più ... ilgiornale.it

