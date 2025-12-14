La relatrice Onu se la prende con Valditara e lancia il decalogo della Resistenza

Francesca Albanese, relatrice ONU, risponde alle recenti dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha avviato un'ispezione in alcune scuole toscane coinvolte. Con un deciso decalogo intitolato «Resistenza», Albanese alza i toni e si confronta con le accuse, confermando il suo ruolo di figura controversa e protagonista nel dibattito pubblico sulle questioni educative e politiche.

Francesca Albanese non finisce di sorprenderci. Dopo l'intervento del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha avviato un'ispezione in alcune scuole toscane che hanno ospitato la relatrice, che nel corso dei suoi interventi davanti agli avrebbe rilasciato dichiarazioni gravi, decide di alzare i toni. «Cosa penso dell'ultima zaffata persecutoria nei miei confronti da parte del governo italiano? Nulla. Nulla che non pensassi già, ecco. Weaponization (uso come arma ndr) of incompetence. Massima solidarietà agli studenti, restate liberi e amorevoli, e ai loro insegnanti. È la scuola la vera vittima», ha scritto in risposta al Ministro. Iltempo.it La relatrice Onu se la prende con Valditara e lancia il decalogo della «Resistenza» - Dopo l'intervento del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha avviato ... iltempo.it

