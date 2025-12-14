La proposta del Pd per le scuole | Trovate nel bilancio 48mila euro

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico propone di destinare 48mila euro dal bilancio comunale per garantire il funzionamento delle cucine delle scuole primarie Martin Luther King e Gianni Rodari fino alla fine dell’anno scolastico. La richiesta mira a sostenere le strutture scolastiche assicurando servizi essenziali per studenti e operatori, evidenziando l’importanza di interventi mirati nel settore dell’istruzione.

Ricavare, nelle pieghe del bilancio del Comune, 48mila euro, ossia la cifra necessaria a garantire, fino al termine dell’anno scolastico, il funzionamento delle cucine della primaria Martin Luther King e della materna Gianni Rodari. È la proposta avanzata dal Pd, che a San Donato siede tra i banchi della minoranza, attraverso un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028. La manovra economica verrà discussa domani in consiglio: in questo contesto s’inserisce l’invito dei "dem", che dovrà a sua volta essere messo ai voti del parlamentino locale. Con questa proposta l’opposizione punta a cercare di salvare dalla chiusura le due cucine scolastiche, per le quali il Comune ha annunciato lo stop, a partire da gennaio 2026. Ilgiorno.it

proposta pd scuole trovateLa proposta del Pd per le scuole: "Trovate nel bilancio 48mila euro" - Ricavare, nelle pieghe del bilancio del Comune, 48mila euro, ossia la cifra necessaria a garantire, fino al termine dell’anno ... ilgiorno.it

Scuola: Zan (Pd), Libri troppo cari, gratuiti con proposta Pd - “A pochi giorni dall’inizio delle scuole, il caro libri è diventato un macigno insostenibile per troppe famiglie. partitodemocratico.it

la proposta del pd per le scuole trovate nel bilancio 48mila euro

© Ilgiorno.it - La proposta del Pd per le scuole: "Trovate nel bilancio 48mila euro"

LA PROPOSTA ASSURDA DEL PD SULLA SCUOLA IN TOSCANA. IL CDX DICE NO

Video LA PROPOSTA ASSURDA DEL PD SULLA SCUOLA IN TOSCANA. IL CDX DICE NO