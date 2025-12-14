La proposta del Pd per le scuole | Trovate nel bilancio 48mila euro
Il Partito Democratico propone di destinare 48mila euro dal bilancio comunale per garantire il funzionamento delle cucine delle scuole primarie Martin Luther King e Gianni Rodari fino alla fine dell’anno scolastico. La richiesta mira a sostenere le strutture scolastiche assicurando servizi essenziali per studenti e operatori, evidenziando l’importanza di interventi mirati nel settore dell’istruzione.
Ricavare, nelle pieghe del bilancio del Comune, 48mila euro, ossia la cifra necessaria a garantire, fino al termine dell’anno scolastico, il funzionamento delle cucine della primaria Martin Luther King e della materna Gianni Rodari. È la proposta avanzata dal Pd, che a San Donato siede tra i banchi della minoranza, attraverso un emendamento al bilancio di previsione 2026-2028. La manovra economica verrà discussa domani in consiglio: in questo contesto s’inserisce l’invito dei "dem", che dovrà a sua volta essere messo ai voti del parlamentino locale. Con questa proposta l’opposizione punta a cercare di salvare dalla chiusura le due cucine scolastiche, per le quali il Comune ha annunciato lo stop, a partire da gennaio 2026. Ilgiorno.it
