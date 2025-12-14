© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 15 dicembre, Manuel trova Jana in un lago di sangue. Chi le ha sparato?

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Rientrando a casa, Manuel si imbatte in una scena sconvolgente: Jana è a terra, priva di sensi, ferita da un colpo di pistola. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina accusa Jacob di manipolare Martina, ma poi è costretta a chiedere scusa. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Negli ultimi episodi Curro e Jana hanno deciso di passare all'attacco, determinati a smascherare Cruz e a metterla alle strette. Movieplayer.it

