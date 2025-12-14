La prima finale tutta tricolore al Mondiale per club | Conegliano-Scandicci vale il titolo iridato! a San Paolo

La finale del Mondiale per club femminile tra Conegliano e Scandicci segna la prima volta di un duello tutto italiano per il titolo mondiale. Le due squadre, protagoniste di importanti sfide europee e nazionali, si affrontano a San Paolo in Brasile, portando in campo la loro rivalità e il talento per conquistare il prestigioso trofeo internazionale.

Conegliano e Scandicci, ancora loro, come a maggio quando in palio c’era la Champions League. Stavolta dall’altra parte del mondo, in Brasile, l’Italia gioca il suo derby per l’assegnazione del Mondiale per Club femminile tra le due squadre che occupano le prime posizioni in classifica del campionato, che due anni fa disputarono la finale scudetto e che lo scorso anno, in Turchia, si giocarono la Champions League, con la vittoria delle venete, tanto per cambiare. È la prima volta nella storia che due squadre italiane si trovano di fronte nella finale del Mondiale, non la prima volta per due squadre della stessa nazione: accadde nel 1991, nella prima edizione, con il Sada Cruzeiro che batté il São Caetano nella finale tutta verde-oro ed è accaduto due anni fa, quando fu la Turchia a dominare con l’ Eczacibasi che sconfisse a sorpresa il Vakifbank in finale a Hangzhou. Oasport.it Pallavolo FIVBWomensCWC – Finale tutta italiana: Conegliano rischia il ko con l’Osasco poi raggiunge Scandicci - La pallavolo italiana scrive una pagina leggendaria e senza precedenti nella storia del Mondiale per Club. ivolleymagazine.it

Mondiale per club di volley femminile, per la prima volta nella storia la finale è tutta italiana: Conegliano sfida Scandicci. Quando si giocherà - Per la prima volta nella storia della competizione, due squadre dello stesso Paese si contenderanno il titolo iridato per club. msn.com

Stasera sfida in prima serata. Carlo Conti su Rai1 con la finale di Sanremo Giovani – Sarà Sanremo. Gerry Scotti su Canale 5 con la seconda puntata di Chi Vuole Essere Milionario?. Chi seguirai, ma soprattutto chi vincerà la serata? #CarloConti #GerryScotti - facebook.com facebook

La soluzione principale per #Milan- #Como resta il rinvio del match alle prime date disponibili: il 17 o 24 febbraio a #SanSiro. Le altre ipotesi sono più complicate. Per la decisione finale su Perth la Lega attende, prima possibile, comunicazioni definitive dalla x.com

© Oasport.it - La prima finale tutta tricolore al Mondiale per club: Conegliano-Scandicci vale il titolo iridato! a San Paolo

Al Forum di Assago l'inno tricolore prima della finale

Video Al Forum di Assago l'inno tricolore prima della finale Video Al Forum di Assago l'inno tricolore prima della finale