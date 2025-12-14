La prima finale tutta tricolore al Mondiale per club | Conegliano-Scandicci vale il titolo iridato! a San Paolo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del Mondiale per club femminile tra Conegliano e Scandicci segna la prima volta di un duello tutto italiano per il titolo mondiale. Le due squadre, protagoniste di importanti sfide europee e nazionali, si affrontano a San Paolo in Brasile, portando in campo la loro rivalità e il talento per conquistare il prestigioso trofeo internazionale.

Conegliano e Scandicci, ancora loro, come a maggio quando in palio c’era la Champions League. Stavolta dall’altra parte del mondo, in Brasile, l’Italia gioca il suo derby per l’assegnazione del Mondiale per Club femminile tra le due squadre che occupano le prime posizioni in classifica del campionato, che due anni fa disputarono la finale scudetto e che lo scorso anno, in Turchia, si giocarono la Champions League, con la vittoria delle venete, tanto per cambiare. È la prima volta nella storia che due squadre italiane si trovano di fronte nella finale del Mondiale, non la prima volta per due squadre della stessa nazione: accadde nel 1991, nella prima edizione, con il Sada Cruzeiro che batté il São Caetano nella finale tutta verde-oro ed è accaduto due anni fa, quando fu la Turchia a dominare con l’ Eczacibasi che sconfisse a sorpresa il Vakifbank in finale a Hangzhou. Oasport.it

prima finale tutta tricolorePallavolo FIVBWomensCWC – Finale tutta italiana: Conegliano rischia il ko con l’Osasco poi raggiunge Scandicci - La pallavolo italiana scrive una pagina leggendaria e senza precedenti nella storia del Mondiale per Club. ivolleymagazine.it

Mondiale per club di volley femminile, per la prima volta nella storia la finale è tutta italiana: Conegliano sfida Scandicci. Quando si giocherà - Per la prima volta nella storia della competizione, due squadre dello stesso Paese si contenderanno il titolo iridato per club. msn.com

la prima finale tutta tricolore al mondiale per club conegliano scandicci vale il titolo iridato a san paolo

© Oasport.it - La prima finale tutta tricolore al Mondiale per club: Conegliano-Scandicci vale il titolo iridato! a San Paolo

Al Forum di Assago l'inno tricolore prima della finale

Video Al Forum di Assago l'inno tricolore prima della finale