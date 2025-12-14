La prigione dei mondi virtuali

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora come le tecnologie e gli strumenti attuali, tra neuroscienze, psicologia e filosofia, possano contribuire a mantenere una salute mentale solida. Analizza inoltre i rischi e le opportunità offerte dai mondi virtuali, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra realtà e digitalizzazione per il benessere psicologico.

Parsi Una salute mentale solida, nutrita dagli strumenti che oggi possediamo: neuroscienze, psicologia, filosofia, pedagogia, psicanalisi, psicoterapie. Se usati in modo interdisciplinare, questi saperi potrebbero restituire equilibrio e consapevolezza. Perché il grande nodo del nostro tempo è l’impatto del virtuale sulle vite, sulle relazioni, sulle identità fragili. Non è un caso che la sindrome degli “hikikomori“, studiata dallo psicologo giapponese Tamaki Sait? negli anni ’90, sia diventata la metafora del ritiro sociale contemporaneo. Ragazzi chiusi nelle loro stanze, schiacciati tra famiglie rigide e scuole punitive. Ilgiorno.it

prigione mondi virtualiLa prigione dei mondi virtuali - Parsi Una salute mentale solida, nutrita dagli strumenti che oggi possediamo: neuroscienze, psicologia, filosofia, pedagogia, psicanalisi, psicoterapie. ilgiorno.it

la prigione dei mondi virtuali

© Ilgiorno.it - La prigione dei mondi virtuali

VITA IN PRIGIONE! - The Escapists Realtà Virtuale (HTC Vive)

Video VITA IN PRIGIONE! - The Escapists Realtà Virtuale (HTC Vive)