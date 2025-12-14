La premier Meloni infiamma Atreju | Chi scappa non ha contenuti grazie al nannimorettismo di Schlein

Durante la chiusura di Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia, il presidente Giorgia Meloni ha affrontato temi politici e ideologici, sottolineando l’importanza del confronto e del rispetto delle idee. Con un intervento acceso, Meloni ha criticato gli avversari politici, evidenziando la differenza tra chi propone contenuti e chi, secondo lei, si limita a scappare senza offrire soluzioni concrete.

L'intervento del presidente Giorgia Meloni chiude Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia. «Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo - ha sottolineato - in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti». "Il nannimorettismo di Schlein" «Voglio ringraziare. Feedpress.me Meloni chiude Atreju: 'Al referendum fregatevene di me, tanto il governo durerà, votate per i vostri figli' - Al referendum "fregatevene della Meloni, tanto questo governo rimane in carica fino alla fine della legislatura, i governi passano ma le leggi rimangono e incidono sulla vostra vita. ansa.it

La premier Meloni infiamma Atreju: "Chi scappa non ha contenuti, grazie al nannimorettismo di Schlein" - Sul palco della manifestazione di Fratelli d'Italia anche gli altri leader dei partiti della coalizione di centrodestra: De Poli, Lupi, Tajani e Salvini ... msn.com

La premier Giorgia Meloni "sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione, sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato" - facebook.com facebook

Conte: Meloni e Abu Mazen? La premier non cancelli storia, Italia ferma contro genocidio» x.com

© Feedpress.me - La premier Meloni infiamma Atreju: "Chi scappa non ha contenuti, grazie al nannimorettismo di Schlein"

Giorgia Meloni: Nostro tricolore che abbraccia Atreju. Quella bandiera che infiamma nostri cuori...

Video Giorgia Meloni: Nostro tricolore che abbraccia Atreju. Quella bandiera che infiamma nostri cuori... Video Giorgia Meloni: Nostro tricolore che abbraccia Atreju. Quella bandiera che infiamma nostri cuori...