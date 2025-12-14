La poltrona abbandonata in via Paruta da settimane | Segnalo alla Rap ma nessuno interviene

Una poltrona abbandonata da settimane in via Paruta continua a rappresentare un disagio per i residenti, nonostante le segnalazioni ripetute alla Rap. Nonostante le richieste di intervento, l'oggetto rimane sul posto, evidenziando una mancata risposta alle esigenze della comunità e sollevando preoccupazioni sulla gestione del decoro urbano.

Questa poltrona divano giace in via Paruta da almeno un mese. Segnalata due volte alla Rap (81125 e 91225) e nessuno si è mosso. Nel frattempo la Tari aumenta di anno in anno. Palermotoday.it

