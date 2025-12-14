La pista di pattinaggio per riscattare un quartiere di Milano
A Milano, si inaugura una nuova pista di pattinaggio in viale Aretusa, angolo via Rembrandt, nel quartiere. L'apertura, avvenuta sabato 13 dicembre, rappresenta un'occasione per valorizzare l'area e offrire un nuovo spazio di svago per residenti e visitatori.
Inaugurata la pista di pattinaggio in viale Aretusa, angolo via Rembrandt a Milano. L'evento si è tenuto sabato 13 dicembre. Per il quarto anno consecutivo il quartiere San Siro avrà dunque una pista di pattinaggio per animare la zona e dare una possibilità di svago ai suoi abitanti. L'iniziativa. Milanotoday.it
