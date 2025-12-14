La pista della Valle Olona In bici o a piedi per 34 km

È stata inaugurata a Castiglione Olona la nuova pista ciclopedonale della Valle Olona, lunga 34 km. Questa opera offre un percorso sicuro e panoramico per ciclisti e camminatori, collegando diverse località della valle e valorizzando il territorio. La realizzazione del tratto completato rappresenta un importante passo avanti per la mobilità sostenibile e il turismo locale.

Ora è completa la pista ciclopedonale della Valle Olona. Il nuovo tratto è stato inaugurato sabato a Castiglione Olona in località ex Pesa Carri Mazzucchelli. Presenti la Provincia e le Amministrazioni comunali di Castiglione Olona, Lozza e Malnate insieme a numerose associazioni sportive. Nell’ambito del progetto “ Move On - Mobilità leggera in Valle Olona “ è stato completato il percorso ciclabile regionale n.16 con la realizzazione del tratto dalla Folla di Malnate a Castiglione Olona e quella da Castellanza a Legnano per 8 chilometri, che si sommano ai 19 già realizzati dalla Provincia tra Castiglione e Castellanza e ai 7 dal confine svizzero a Cantello alla Folla di Malnate. Ilgiorno.it La pista della Valle Olona. In bici o a piedi per 34 km - A Castiglione il taglio del nastro in località ex Pesa Carri Mazzucchelli per l’ultimo tratto del percorso ciclopedonale regionale numero 16 . ilgiorno.it

Pista ciclabile della Valle Olona

