La Pietro Pezzi lotta per cinque set e vince la maratona con Corlo
La partita tra Pietro Pezzi e Corlo si presenta come una sfida combattuta, con un inizio favorevole alla squadra di casa, seguita da un difficile recupero degli ospiti. La sfida si decide al tie-break, dove la Pietro Pezzi riesce a rimontare e conquistare la vittoria, portando a casa due punti fondamentali.
Partita dai due volti per la Pietro Pezzi, che tra le mura amiche del Pala Costa allunga 2-0, poi subisce il ritorno degli ospiti che portano la contesa al tie-break; tie-break dove invece è la Pietro Pezzi a partire male e a rimontare incassando 2 punti preziosi.Di Felice al palleggio, Dovganyuk. Ravennatoday.it
Fulgur Mixer P.Div/M-Pietro Pezzi RA 0-3 (17-25; 12-25; 25-27) Nonostante il risultato netto, ieri sera abbiamo fatto una buona partita, giocando a tutto campo con ordine e determinazione. Assolutamente notevole il sistema di gioco al centro, sia su fase di rice - facebook.com facebook
