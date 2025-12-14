La Pietro Pezzi lotta per cinque set e vince la maratona con Corlo

Zazoom 14 dic 2025

La partita tra Pietro Pezzi e Corlo si presenta come una sfida combattuta, con un inizio favorevole alla squadra di casa, seguita da un difficile recupero degli ospiti. La sfida si decide al tie-break, dove la Pietro Pezzi riesce a rimontare e conquistare la vittoria, portando a casa due punti fondamentali.

Partita dai due volti per la Pietro Pezzi, che tra le mura amiche del Pala Costa allunga 2-0, poi subisce il ritorno degli ospiti che portano la contesa al tie-break; tie-break dove invece è la Pietro Pezzi a partire male e a rimontare incassando 2 punti preziosi.Di Felice al palleggio, Dovganyuk. Ravennatoday.it

