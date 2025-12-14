Con l'avvicinarsi delle festività, le piattaforme di streaming offrono sempre nuove proposte per il periodo natalizio. Tra queste, una recente aggiunta su Prime Video sta attirando molta attenzione, ma anche molte critiche. Ecco un'analisi del film di Natale più discussa di questa stagione, tra aspettative e delusioni.

La nuova aggiunta natalizia su Prime Video potrebbe essere il film di Natale più sopravvalutato di sempre

Ora che siamo nel bel mezzo di dicembre, molte persone desiderano guardare alcuni film natalizi sui loro servizi di streaming preferiti. Ci sono molti classici delle festività nel repertorio annuale, ma c’è un film natalizio in particolare che sembra non appartenere alla programmazione di dicembre insieme agli altri. Ognuno ha i propri gusti e tutti abbiamo dei film preferiti che possono essere alimentati esclusivamente dalla nostalgia, ma Love Actually è un caso speciale di film che non funziona altrettanto bene a più di 20 anni dalla sua uscita. Il controverso film natalizio del 2003 è rimasto nella cultura popolare anche due decenni dopo, grazie in gran parte ai meme nati dalla scena “Per me sei perfetta” di Andrew Lincoln. Nerdpool.it

