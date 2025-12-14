La notte in tv è delle assassine

La notte in tv si accende con una vasta scelta di film natalizi e programmazioni dedicate all’amore, tra cui “Lady Killer” su Tv8 e il ciclo “Appuntamento con l’amore Christmas”. Tra commedie e storie di festa, il piccolo schermo si prepara a intrattenere il pubblico durante le festività, offrendo un mix di intrattenimento leggero e romantico.

Vi proponiamo tele.raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE ("Lady Killer" - Tv8) Da una parte un florilegio di film di Natale col ciclo "Appuntamento con l'amore Christmas" e titoli come "Il Natale della porta accanto", "Natale tra la neve" o "L'eroe del mio Natale" che nel pomeriggio tengono medie tra il 4%5% di share. Dall'altra uno stillicidio di format notturni con protagonisti assassini molto particolari. Tv8 tra le 3 e le 5 di notte intrattiene 60mila spettatori medi con picchi del 7% di share con "Lady Killer", format documentaristico su donne che diventano feroci assassine, soprattutto per questioni amorose.

