La Notte delle Stelle torna a Torino | musica speranza e solidarietà per i minori in difficoltà in Val di Susa
Dopo il sold out dell’edizione 2024 al Teatro Carignano, la “Notte delle Stelle” torna e si conferma tra gli appuntamenti prenatalizi imperdibili di Torino. Per una sola serata, venerdì 19 dicembre, dalle 21.00 alle 23.00 le emozionanti voci del Grande Coro Hope scalderanno il pubblico con un. Torinotoday.it
A Torino torna la “Notte delle Stelle”: la seconda edizione si presenta rinnovata ma fedele alla sua missione di aiutare minori in difficoltà - L’edizione 2025 della “Notte delle Stelle” si intitola Il primo giorno e si presenta come un piccolo diario che attraversa i confini più fragili e universali dell’esistenza – nascere, sopravvivere, ... torinoggi.it
La solitudine delle stelle: Nietzsche e la 'NOTTE STELLATA ' Immaginiamo che Zarathustra, il profeta della volontà di potenza e dell' oltreuomo , si trovi dinnanzi all' opera di Van Gogh: la 'Notte Stellata'. Non un osservatore qualunque, ma uno spirito che ha a - facebook.com facebook