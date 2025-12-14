La nebbia della guerra si allarga sulle garanzie Usa
La crescente complessità del conflitto e le tensioni geopolitiche si riflettono nelle recenti evoluzioni delle negoziazioni di pace. Un alto funzionario statunitense ha segnalato, secondo Axios, progressi significativi nei colloqui, mentre la nebbia della guerra si allarga sulle garanzie offerte dagli Stati Uniti.
A detta di un alto funzionario statunitense, secondo l’agenzia Axios ci sarebbero «progressi significativi» nei colloqui di pace. Addirittura, Washington sarebbe pronta a fornire all’Ucraina delle garanzie di sicurezza basate . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it
In guerra abbiamo bisogno di numeri per capire l’orrore: morti, feriti, chilometri di città distrutte. Quei numeri possono essere manipolati, selezionati o oscurati. In Ucraina la Russia ha costruito una vera nebbia di guerra proprio sul conto dei morti. In questo con - facebook.com facebook
"...quando il confine fra guerra e pace, come accade oggi con la guerra ibrida, diventa sfumato, quando si entra in una condizione di non pace/non guerra, una condizione favorita dallo sviluppo tecnologico, allora anche il confine fra chi vuole difendersi in qua x.com