La nebbia della guerra si allarga sulle garanzie Usa

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente complessità del conflitto e le tensioni geopolitiche si riflettono nelle recenti evoluzioni delle negoziazioni di pace. Un alto funzionario statunitense ha segnalato, secondo Axios, progressi significativi nei colloqui, mentre la nebbia della guerra si allarga sulle garanzie offerte dagli Stati Uniti.

A detta di un alto funzionario statunitense, secondo l’agenzia Axios ci sarebbero «progressi significativi» nei colloqui di pace. Addirittura, Washington sarebbe pronta a fornire all’Ucraina delle garanzie di sicurezza basate . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

