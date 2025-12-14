la musica delle feste una domenica in centro con tante iniziative

La penultima domenica prima di Natale in centro si anima con numerose iniziative festive. Alle 16 si terrà il Concerto di Natale nella chiesa di San Domenico, con il coinvolgente Piccolo Coro di Caivano, simbolo di rinascita sociale e culturale. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia attraverso musica e tradizione.

Penultima domenica prima di Natale in centro con tanti appuntamenti. Il più significativo sarà alle 16 con il Concerto di Natale promosso dal Comune nella chiesa di San Domenico: ospite della città sarà il Piccolo Coro di Caivano, un progetto di rinascita sociale e culturale nato nel 2023 in Campania, ispirato al celebre Piccolo Coro dell’Antoniano, promosso dal Ministero della Cultura e dall’Antoniano di Bologna. Unisce bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni in un coro che usa la musica come strumento di speranza, inclusione e riscatto dal degrado, portando gioia e messaggi positivi. Insieme al coro di Caivano ci saranno il Coro di voci bianche della Scuola Verdi e l’Orchestra Prato Sinfonietta, nata grazie alla collaborazione fra la stessa Verdi, le scuole superiori pratesi a indirizzo musicale e la Camerata. Lanazione.it

