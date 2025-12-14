La mossa di Parcaroli | Il Comune è pronto ad acquistare il mattatoio

Il Comune di Parcaroli si prepara a partecipare all’asta pubblica per l’acquisto del complesso immobiliare di Villa Potenza, inclusivo del mattatoio e di un’ampia area circostante. In vista del consiglio comunale di domani, è stato presentato un emendamento alla programmazione finanziaria del bilancio di previsione, che consente all’ente di valutare questa importante operazione immobiliare.

"Per il consiglio comunale di domani abbiamo presentato un emendamento alla programmazione finanziaria del bilancio di previsione per permettere all’ente comunale di partecipare all’ asta pubblica per l’acquisto del complesso immobiliare di Villa Potenza comprendente il mattatoio, oltre circa 20mila metri quadrati di area limitrofa. L’emendamento prevede, tramite la contrazione di un mutuo, ulteriori risorse economiche che daranno all’ente la possibilità di prendere parte all’asta". Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli rompe il silenzio e cala l’asso sulla vicenda del mattatoio, dopo l’annunciata chiusura e le proteste degli allevatori che ne erano seguite. Ilrestodelcarlino.it

