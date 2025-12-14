la mossa di Meloni | l’Italia con il Belgio contro il piano UE sui beni russi congelati

L’Italia di Giorgia Meloni si schiera contro il piano dell’UE di destinare 210 miliardi di euro di beni russi congelati all’Ucraina, alleandosi con il Belgio in una mossa inaspettata che mette in discussione le posizioni tradizionali dell’Unione Europea.

In un colpo di scena diplomatico che scuote le dinamiche europee, l’Italia della premier Giorgia Meloni ha deciso di appoggiare il Belgio nell’opposizione al piano dell’Unione Europea di destinare 210 miliardi di euro di asset statali russi congelati all’Ucraina. Questa presa di posizione, rivelata in esclusiva da Politico attraverso un documento interno visionato dalla testata, rappresenta un passo audace per il governo italiano, il più vicino tra i grandi Paesi europei all’amministrazione Trump, rompendo il fronte dei “falchi”, dei Paesi baltici e del disastroso duo Von der Leyen-Kallas. Secondo il documento citato da Politico, Roma – terza nazione Ue per popolazione e peso nel voto – interviene a meno di una settimana dal cruciale summit dei leader europei a Bruxelles, previsto per il 18-19 dicembre. It.insideover.com

La mossa di Meloni sul condono spiazza gli alleati: “Noi mai avvisati” - A via della Scrofa giurano che Giorgia Meloni non fosse stata preavvisata della “manina” di FdI che spinge per il condono campano, formidabile appeal elettorale a una settimana dal voto. repubblica.it

La mossa di Meloni, pronta al confronto con Schlein e Conte - La seconda, spiega Meloni, è che "non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno". ansa.it

L'offerta presentata da Tether al cda di Exor è solamente la prima mossa: da Tether è pronta una nuova offerta al DOPPIO di quella attuale, spingendo così la valutazione complessiva della Juventus oltre i 2 miliardi di euro?? [Riccardo Meloni] #fblifestyle - facebook.com facebook

