La mistica della parola alla ricerca dell’Assoluto

Cristina Campo, poetessa e saggista, ha esplorato con profondità la dimensione mistica e spirituale della parola, cercando l’Assoluto attraverso la poesia. La sua definizione,

Due mondi, e io vengo dall'altro.». Così Cristina Campo definisce se stessa nel modo più esaustivo. E proprio da questi versi di Diario bizantino prende le mosse il libro del docente di estetica Aldo Marroni, Cristina Campo l'ambasciatrice mondana di regni non mondani (Mimesis), nel quale si indaga la scrittura come rito che tanto ha caratterizzato questa figura trascurata del Novecento italiano. Per Cristina Campo la poesia va intesa come liturgia e perfezione in grado di «rivelare il sapore massimo di ogni parola». Interessante la connessione che l'autore compie con quanto affermato dalla filosofia di Nietzsche: «La grandezza di un artista non si misura dai bei sentimenti che egli suscita.

