La mia paura è quella tra qualche anno di non riconoscermi La chirurgia estetica? Sto bene così ma non la escludo | lo rivela Anna Valle

Anna Valle, protagonista della pièce “Scandalo” al Teatro Manzoni di Milano, esprime i suoi timori riguardo al futuro e all’immagine di sé. Pur sentendosi a suo agio con il suo aspetto attuale, non esclude la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica. La sua interpretazione e le sue parole offrono uno sguardo intimo sulla percezione del cambiamento e dell’identità.

Anna Valle è in scena al Teatro Manzoni di Milano fino al 21 dicembre con la piece “ Scandalo “, una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo. L’attrice interpreta Laura che ha cinquant’anni ed è una scrittrice. È stata la “sposa bambina” di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica è sola. Fino a quando in casa non arriva Andrea ( Gianmarco Saurino ) un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. “Il desiderio femminile, sessuale, puo? essere considerato eccessivo. Ilfattoquotidiano.it

