La mia gatta Pepina si è persa aiutatemi a ritrovarla

14 dic 2025

Una lettrice di San Pietro Vernotico chiede aiuto per ritrovare la sua gatta Pepina, scomparsa recentemente. L'appello rivolto alla comunità mira a ottenere supporto e informazioni utili per rintracciare l'adorata animala, sperando in un lieto ritorno a casa.

“La mia gatta Pepina si è persa, aiutatemi a ritrovarla”. L'appello viene lanciato da una nostra lettrice, da San Pietro Vernotico. La bella e giovanissima micia si è smarrita la sera dell'8 dicembre 2025, nei pressi di via Mare.Ha circa quattro mesi, il pelo medio-lungo di colore grigio e occhi. Brindisireport.it

