Cantieri della metrotranvia: sul Villoresi a Nova Milanese si lavora per la nuova infrastruttura. I lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano-Seregno proseguono infatti segnando una fase importante nell’evoluzione dei collegamenti nel nord-ovest dell’hinterland milanese. La linea, che collegherà i quartieri milanesi con Desio e Seregno, è considerata una delle opere di mobilità più rilevanti per il territorio brianzolo e della Città metropolitana, ma non senza difficoltà e imprevisti. Nel tratto di Nova Milanese, uno degli snodi più delicati dei lavori riguarda l’area attorno al Canale Villoresi. Ilgiorno.it

La metrotranvia arriva al Villoresi. Giù le ’spalle’ per fare largo ai binari - Rimosse a Nova Milanese le vecchie strutture laterali che affiancavano il canale, disagi e modifiche alla viabilità ... ilgiorno.it