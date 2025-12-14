Scopri i 15 punti panoramici di Novara ideali per scattare foto natalizie indimenticabili. Questa mappa ti guiderà verso i luoghi più suggestivi della città, perfetti per catturare l'atmosfera delle festività e creare ricordi speciali durante le tue passeggiate natalizie.

La "mappa dei selfie" in città: dove fare le più belle foto natalizie a Novara

Sono 15 i punti panoramici dove quest'anno è possibile scattare le più belle foto natalizie passeggiando per Novara. Come lo scorso anno il Comune di Novara ha pubblicato la "mappa dei selfie", una vera e propria mappa geografica dove trovare indicazione di tutte le installazioni luminose e. Novaratoday.it