La manovra in arrivo Oggi gli ultimi ritocchi Aumenti detassati si tratta

Questa sera sono previsti gli ultimi ritocchi alla manovra di governo, con particolare attenzione agli aumenti detassati. Tra le novità, l’atteso emendamento sull’oro di Bankitalia, frutto dell’accordo tra il Ministero dell’Economia e la Banca Centrale Europea, che potrebbe influenzare le decisioni economiche e fiscali del paese.

Questa sera gli ultimi ritocchi alla manovra di governo. Particolarmente atteso l’emendamento sull’ oro di Bankitalia dopo l’accordo raggiunto fra il Mef e la Bce. Poi, martedì, la nuova conferenza dei capigruppo deciderà il nuovo calendario dei lavori. Una marcia forzata per approvare il testo entro la fine dell’anno. Il pacchetto di correzioni predisposto dal governo non ha accontentato tutti i partiti della maggioranza. Particolarmente indigesta, per la Lega, la norma che subordina il pagamento, da parte della Pubblica amministrazione, delle parcelle dei liberi professionisti alla loro regolarità fiscale e contributiva. Quotidiano.net La manovra in arrivo. Oggi gli ultimi ritocchi. Aumenti detassati, si tratta - FdI insiste per azzerare i tagli da 20 milioni in tre anni a Rai ed emittenti locali. quotidiano.net

Tobin Tax raddoppiata in Manovra per evitare le cedole, i rischi per l’Italia - Il Governo punta al raddoppio della Tobin Tax in Manovra per coprire il costo dell’abolizione della doppia tassazione sui dividendi. quifinanza.it

L’arrivo a Piazza Santi Apostoli della Segretaria Generale della Cisl #DanielaFumarola che oggi concluderà a Roma la grande manifestazione nazionale “DALLA MANOVRA AL PATTO LA FORZA DEL DIALOGO SOCIALE”. #CamminoDellaResponsabilità #C - facebook.com facebook

L’arrivo a Piazza Santi Apostoli della Segretaria Generale della Cisl #DanielaFumarola che oggi concluderà a Roma la grande manifestazione nazionale “DALLA MANOVRA AL PATTO LA FORZA DEL DIALOGO SOCIALE”. #CamminoDellaResponsabilità #C x.com

© Quotidiano.net - La manovra in arrivo. Oggi gli ultimi ritocchi. Aumenti detassati, si tratta

Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam

Video Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam Video Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam