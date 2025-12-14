La magia del Canto di Natale illumina la Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci

L'arte e la musica trovano un ruolo fondamentale nel percorso di cura, portando speranza e conforto ai pazienti. In questo articolo si racconta come il “Canto di Natale” abbia illuminato la Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci, trasformando un momento speciale in un gesto di solidarietà e calore per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

La cultura e la musica possono diventare strumenti preziosi di cura, capaci di portare conforto anche nei luoghi dedicati alla salute. Con questo spirito, domenica mattina l’ospedale di Ravenna ha ospitato un’iniziativa speciale pensata per i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale. Ravennatoday.it

