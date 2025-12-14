La lunga notte dell’Ilva morente e la previsione ignorata di Ubs nel 2014 | Se chiude l’acciaio Ue sarà salvo

L’articolo analizza la situazione dell’Ilva di Taranto, evidenziando come le decisioni e le previsioni passate abbiano anticipato il suo declino. Si ripercorrono gli ultimi sviluppi e le strategie attuali, evidenziando il ruolo delle scelte politiche e industriali che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con un focus sulla previsione di UBS del 2014 e sulle conseguenze di decenni di gestione.

Si rincomincia da capo: buste aperte sul tavolo dei commissari, offerte e piani da vagliare. Un film già visto a Taranto, dove il treno per l' ex Ilva però è passato da un pezzo: è da anni che l' impianto è fermo o marcia all'indietro, tra un balletto e l'altro della politica sensibile alla Confindustria. E l'entità delle nuove offerte, se mai ce ne fosse bisogno, lo conferma. Ma non si può certo dire che quello che è successo, il disastro ArcelorMittal, non fosse prevedibile. Anzi i segni c'erano tutti ed erano ben evidenti, mettendo insieme i puntini. Anche prima che il gruppo franco-indiano prendesse possesso dell'impianto, con l' industria europea dell'acciaio che aveva tutto da guadagnare da un ridimensionamento sostanziale dell'Ilva.