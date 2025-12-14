La luna nella notte di Santa Lucia

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Santa Lucia, la luna illumina il cielo con il suo bagliore, creando un'atmosfera magica e suggestiva. Questo spettacolo celeste accompagna le tradizioni e i riti di una notte speciale, ricca di simbolismi e folklore. Un momento unico che unisce natura e cultura in un incanto visivo e spirituale.

La Luna nella notte di Santa Lucia. Foto di Valentina Pizzi. BergamoNews. Bergamonews.it

luna notte santa luciaDa Bergamo a Siracusa, Santa Lucia incanta l’Italia (anche se non è “la notte più lunga che ci sia”) - Sebbene il proverbio non sia proprio corretto, la festa nella notte tra il 12 e il 13 dicembre resta una delle più attese: tra letterine, cortei rumorosi e falò, svela un'Italia ancora ricca di tradiz ... iodonna.it

luna notte santa luciaArriva Santa Lucia con eventi, tradizioni e sorprese in meravigliose località italiane - In certe zone d’Italia la notte di Santa Lucia è speciale per bambini e famiglie: ecco alcuni dei migliori eventi tra Brescia, Bergamo, Trento, Siracusa e anche in Sardegna. siviaggia.it

Immagine generica

La Magica Notte di Santa Lucia - Canzone per Bambini ?

Video La Magica Notte di Santa Lucia - Canzone per Bambini ?