La Llorona | un horror struggente su una tragedia poco conosciuta – Recensione
L’ormai anziano generale Enrique Monteverde, accusato dalla popolazione indigena Maya di crimini di guerra durante il conflitto civile guatemalteco, si trova a processo in un’aula di tribunale dove le sue vittime testimoniano delle violenze di cui si è macchiato molti anni prima, raccontando con dignità straziante gli stupri sistematici, i massacri di bambini, la distruzione totale della comunità. In La Llorona i giudici inizialmente lo condannano ma la sentenza viene rapidamente annullata in appello, spingendo folle di manifestanti ad assediare la sua sfarzosa villa in una zona ricca della città. Superguidatv.it
?? Confermato ufficialmente The Revenge of La Llorona, sequel de La Llorona – Le lacrime del male (2019). Alla regia non più Michael Chaves, ma Santiago Menghini (Nessuno ne uscirà vivo). Quali sono le vostre aspettative? - facebook.com facebook