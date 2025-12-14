La Llorona | un horror struggente su una tragedia poco conosciuta – Recensione

L’ormai anziano generale Enrique Monteverde, accusato dalla popolazione indigena Maya di crimini di guerra durante il conflitto civile guatemalteco, si trova a processo in un’aula di tribunale dove le sue vittime testimoniano delle violenze di cui si è macchiato molti anni prima, raccontando con dignità straziante gli stupri sistematici, i massacri di bambini, la distruzione totale della comunità. In La Llorona i giudici inizialmente lo condannano ma la sentenza viene rapidamente annullata in appello, spingendo folle di manifestanti ad assediare la sua sfarzosa villa in una zona ricca della città. Superguidatv.it