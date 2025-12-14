La lezione di Meloni a Schlein | abbiamo portato il campo largo ad Atreju l’unica che doveva federarlo non c’era video integrale

Durante l'evento di Atreju, Meloni ha rivolto una dura critica a Schlein, sottolineando come l’unica figura chiamata a federare il campo largo fosse assente. Nel video integrale, la premier ha espresso orgoglio per il senso di appartenenza manifestato dai partecipanti, evidenziando l’impegno condiviso per il bene della nazione.

“Sono giornate che profumano di appartenenza, vedervi così orgogliosi con le nostre bandiere mi ripaga di tutto il lavoro fatto per il bene di questa nazione”. Così Giorgia Meloni, dal placo di Castel Sant’Angelo rivolgendosi “alla comunità di Atreju”. “Questo è il luogo in cui le idee, tutte le idee, hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo dove Nietzsche e Marx si davano la mano direbbe Antonello Venditti, dove le identità si sfidano rispettandosi. Questo è il luogo in cui il valore delle persone si misura solo sui contenuti e chi scappa dimostra di non avere quei contenuti”. E ogni riferimento alla diserzione di Elly Schlein non è parso casuale. Secoloditalia.it

