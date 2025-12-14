La lettera di papa Leone | No allo shopping dopante Invitiamo a cena i poveri

Nel suo primo Natale come Successore di Pietro, Papa Leone XIV affronta un tema di grande attualità, invitando alla riflessione sui valori della solidarietà e della spiritualità. La sua missiva sottolinea l'importanza di allontanarsi dallo shopping e dal consumismo e di dedicare tempo e attenzione ai più bisognosi, promuovendo un messaggio di umanità e carità.

di Leone XIV Caro Antonio, la Sua lettera mi permette di affrontare un tema che mi è molto caro, in questo mio primo Natale nel quale sono chiamato a svolgere il servizio di Successore di Pietro. I giovani hanno bisogno di incontrare Cristo, e questo può avvenire solo rafforzando la semplicità e la gioia di una testimonianza, sempre più autentica, che si rivela nel trasmettere e facilitare il dialogo e la relazione con l’incarnazione dell’Amore più grande di ogni amore. Questo avviene in primo luogo attraverso l’esempio. Se ciascuno di noi nella preghiera e nella vita sinodale e comunitaria della Chiesa, nelle relazioni con Dio e con ogni prossimo, progredisce nella conversione e nella profonda consapevolezza che siamo amati continuamente da Dio, che non ci abbandona mai, e ci illumina con lo Spirito Santo in tutte le scelte che facciamo e in tutte le situazioni, allora è chiaro che saremo capaci di portare questo Amore a tutti, costruendo pace, fraternità, amicizia, nel dialogo e nell’accompagnamento. Quotidiano.net

