La legge sulla montagna è derby Alpi-Appennino | Così si favorisce il Nord

La legge sulla montagna accende il dibattito tra Alpi e Appennino, evidenziando le tensioni tra il governo e il centrosinistra. La questione riguarda il riconoscimento dei comuni montani e le sue implicazioni per le regioni del Nord e del Centro Italia, con l’Uncem che solleva preoccupazioni sulla tutela delle aree montane.

Bologna, 13 dicembre 2025 – Essere o non essere Comune montano, questo è il problema. Non è l’Amleto di Shakespeare, ma molto più prosaicamente il casus belli che oppone governo e centrosinistra, Pd in testa, dopo l’allarme dato in largo anticipo dall’Uncem (Unione Comuni ed enti montani) nelle Marche e in Emilia-Romagna. La nuova legge sulla montagna. Nel mirino c’è la nuova legge sulla montagna (1312025) varata dal centrodestra col copyright del ministro Calderoli, che nella narrazione delle parti (politiche) rischia di trasformarsi in una sorta di derby dei montanari duri e puri tra i Comuni alpini e i ’cugini’ meno alti dell’Appennino, perché introdurrà nuovi criteri, più restrittivi, per la classificazione dei Comuni montani. Ilrestodelcarlino.it

Approvata legge "Montagna": spray antiorso a polizia locale e protezione civile - È stata approvata in via definitiva la cosiddetta “legge Montagna” voluta dal ministro Roberto Calderoli. rainews.it

Sì alla legge sulla montagna: aiuti anti spopolamento - Dopo circa un anno e mezzo il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane è stato approvato mercoledì 10 settembre, definitivamente, e senza modifiche, dal Senato. ecodibergamo.it

