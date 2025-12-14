La leader Cisl spegne le proteste | Non portano soldi ai lavoratori

La leader Cisl Daniela Fumarola intervenendo sulle recenti proteste, sottolinea l'importanza di azioni concrete per i lavoratori. Propone un nuovo patto con imprenditori e governo, focalizzandosi sul rifinanziamento della legge sulla partecipazione agli utili e sull'espansione della defiscalizzazione dei contratti, per sostenere i diritti e le condizioni dei dipendenti.

Daniela Fumarola spinge per un nuovo patto con imprenditori e governo e poi fissa le priorità: «Bisogna rifinanziare la legge per la partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa e ampliare la defiscalizzazione dei contratti». Cgil sempre più isolata. All'indomani dello sciopero, proclamato dal segretario generale, Maurizio Landini, per protestare contro la legge di Bilancio, emerge sempre più la spaccatura tra i sindacati. Mentre la Cgil continua con la politica contundente, annunciando una sorta di stato di allerta permanente e la Uil dopo aver fatto la «ruota di scorta della Cgil» ha finalmente assunto una posizione più autonoma, la Cisl marca la differenza rispetto alla strategia della piazza e ribadisce il metodo del dialogo.

