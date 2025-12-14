La Juvecaserta non regge il ritmo della Virtus Roma e va ko

La Juvecaserta subisce una sconfitta contro la Virtus Roma al PalaTiziano, dove i padroni di casa hanno dominato fin dai primi minuti. La squadra casertana ha faticato a tenere il ritmo e ha incontrato difficoltà nell'adattarsi a un arbitraggio molto permissivo, che ha favorito la formazione capitolina durante l'intero incontro.

Esce sconfitta dal PalaTiziano la Paperdi Juvecaserta al termine di un confronto che la formazione capitolina ha condotto fin dai primi minuti e che meglio dei casertani ha saputo adeguarsi ad un metro arbitrale quanto mai permissivo. A questo si aggiunge che coach Lardo, oltre a Laganà, ha.

