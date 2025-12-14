La Jomi Salerno chiude l’anno solare con un vittoria | Padova sconfitto 33-19

La Jomi Salerno conclude il 2025 con una vittoria convincente contro Padova, con il punteggio di 33-19 alla Palumbo. La squadra salernitana raggiunge la decima vittoria stagionale, dimostrando solidità e determinazione nel match che chiude l’anno solare.

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno chiude il 2025 con una vittoria convincente, superando Padova alla Palumbo per 33-19 e conquistando così la decima affermazione stagionale. Un successo maturato soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo più equilibrato, e che segna anche l’esordio ufficiale di Adrian Chirut sulla panchina salernitana. L’avvio di gara è favorevole alle padrone di casa, che partono con grande intensità e dopo undici minuti conducono per 7-3. La Jomi mantiene il controllo fino al 18’ (10-6), ma Padova non molla e, sfruttando qualche disattenzione delle salernitane, rientra in partita accorciando fino all’11-9 al 22’. Anteprima24.it

