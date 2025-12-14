La Jesina vince con l’uomo in meno Di Ceccarelli la rete del successo

La Jesina ottiene una vittoria importante contro Urbino, superandola con il punteggio di 1-0 grazie a una rete di Di Ceccarelli. La partita si è svolta con un uomo in meno per i jesini, dimostrando determinazione e solidità, e consolidando così la posizione in classifica.

jesina 1 urbino 0 NA: Santarelli, Manna, Paglialunga, A.Massei, Stefoni, Nacciarriti (46' st Romizzi) F. Massei (14' sr Cingolani), Ceccarelli (12' st De Maio), Tassi, Minnozzi (32' st Angeletti), Giovannini (25' st Borocci). All. Giuseppe Puddu URBINO: Bartolini, Nisi (15' Natale), Boccioletti, Gurini (34' st Innocenti), Riggioni, Pedinelli, Cusimano, Morelli (1' st Palazzi), Fiorani, Eco, Altobello. All. Nico Mariani Arbitro: Ballarò Reti: 25' pt Ceccarelli Note: 200 spettatori. Calci d'angolo 6 a 2 per l'Urbino. Ammoniti: Minnozzi, Morelli, Cingolani. Pedinelli. Espulso Tassi (rosso diretto) 7'' pt, Grella (allenatore in seconda) 22' st.