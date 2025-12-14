La grande paura della Fiorentina è retrocedere in Serie B nell’anno del centenario So Foot
La Fiorentina, nel suo anno del centenario, si trova ad affrontare una crisi che rischia di portarla alla retrocessione in Serie B. La preoccupazione cresce tra tifosi e addetti ai lavori, attirando l’attenzione anche dall’estero. So Foot, noto portale di calcio francese, dedica un articolo alla difficile situazione dei viola, evidenziando la “paura a Firenze”.
La crisi della Fiorentina arriva anche in Francia. So Foot, portale di informazione del calcio francese e non solo, si occupa di quanto accade in riva all’Arno con un titolo esplicativo: “Paura a Firenze”. Otto sconfitte, sei pareggi e quindi nessuna vittoria: semplicemente il peggior inizio di stagione nella storia del club nella massima serie. Peggio ancora, dall’introduzione dei tre punti a vittoria nel 1994, nessuna squadra senza una sola vittoria in questa fase della competizione è mai riuscita a salvaresi a fine stagione. Ma come ha fatto la Viola a ritrovarsi in questo pasticcio? Campagna acquisti da 90 milioni. Ilnapolista.it
Fiorentina, incubo senza fine: i viola crollano nel recupero, Verona corsaro 2-1 al Franchi - I viola dominano a lungo, sbagliano l’impossibile e vengono puniti al 94': Orban firma il 2- firenzetoday.it
Lo sfogo di Vanoli che spiega bene la crisi della Fiorentina: “Ma quanta paura abbiamo?” - La sconfitta della Viola contro il Sassuolo è l’ottava in campionato e i gigliati non riescono a ... fanpage.it
