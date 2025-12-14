La grande frana che minaccia Valmozzola mette a rischio la montagna

Una vasta frana minaccia Valmozzola, mettendo a rischio la viabilità e un'azienda agricola locale. Questo evento evidenzia l'urgenza di intervenire sull'Appennino per tutelare l'ambiente e le comunità che vi abitano, sottolineando l'importanza di interventi di prevenzione e cura del territorio montano.

“La grande frana che minaccia Valmozzola, minaccia la viabilità e l'esistenza di una azienda agricola è un monito che non possiamo ignorare: l’Appennino va curato. In questi giorni il Governo prova ad approvare una legge che sembra una presa in giro per la montagna e che di fatto eliminerà il 40%. Parmatoday.it Si è riattivata la frana di Lamino e fa paura: "minaccia" una strada, un allevamento rischia l'isolamento. Il sindaco Alzapiedi: "Nelle ultime 22 ore ha percorso 40 metri" - Nella zona di Valmozzola si è riattivata la frana di Lamino, che minaccia la viabilità comunale e la statale di Fondovalle taro. gazzettadiparma.it

La frana di Lamino si è messa «a correre» - Un gigante della natura, che dopo un sonno decennale, si è risvegliato negli ultimi giorni: si tratta della frana di Lamino, che ora minaccia la strada comunale e statale. gazzettadiparma.it

VALMOZZOLA – Massari: “La frana è un allarme per tutto l’Appennino, servono più risorse e attenzione” La grande frana che incombe su Valmozzola, minacciando la viabilità locale e un’importante azienda agricola, accende i riflettori sulla fragilità dell’Appen - facebook.com facebook