La Francia è una start up politica e tecnologica

A due anni dalle elezioni presidenziali, la Francia si configura come una start-up politica e tecnologica. Per capire le sue future direzioni, è fondamentale analizzare gli investimenti dei giganti della tecnologia e dell'industria, che stanno plasmando il panorama politico e sociale del paese molto più di quanto si possa interpretare dai sondaggi attuali.

Follow the money. Per comprendere la Francia del futuro, a due anni dalle elezioni presidenziali, prima ancora dei sondaggi che oggi danno il candidato del Rassemblement National Jordan Bardella vincitore in tutti ballottaggi, occorre prima seguire gli investimenti finanziari dei titani della tecnologia e dell'industria. Come scrive nel suo ultimo libro Giuliano Da Empoli, che a Parigi è considerato giustamente un divo della letteratura, è arrivata "l'ora dei predatori". Cioè il tempo in cui gli apparati del potere tradizionale faticano a resistere davanti all'ascesa di élite molto più spregiudicate, che in alcuni Paesi, come Argentina, Stati Uniti, El Salvador o Arabia Saudita, hanno fatto del caos "non più l'arma dei ribelli, ma il sigillo dei potenti".

