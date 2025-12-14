La Fiorentina sbatte sui legni il Verona colpisce | Orban firma il blitz esterno

La sfida tra Fiorentina e Verona si conclude con un risultato sorprendente, segnato da un gol decisivo all'ultimo minuto. La squadra ospite conquista i tre punti in trasferta, approfittando delle occasioni sprecate dai viola. Un incontro ricco di emozioni, con la Fiorentina che colpisce più volte i legni, ma non riesce a evitare la sconfitta.

FIRENZE – Una doccia gelata, proprio quando il pareggio sembrava scritto. Il Verona espugna il Franchi con un gol decisivo al 93?, piegando una Fiorentina sfortunata e sprecona. Finisce 1-2, con gli scaligeri che festeggiano tre punti d’oro e i viola che escono tra i rimpianti. La gara si accende subito. Al 6? il Verona fa tremare la porta: Bernede lascia partire un sinistro violentissimo che si stampa sulla traversa. La Fiorentina risponde con Kean e Fagioli, ma manca di precisione. Al 22? l’illusione del gol: Fagioli segna, ma il gioco era fermo per un fallo precedente di Kean. La svolta arriva dalla panchina. Corrieretoscano.it

