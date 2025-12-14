La Filarmonica all’Aurelia Antica
La Filarmonica prende vita all’Aurelia Antica Shopping Center di Grosseto, portando la magia del Natale tra musica e atmosfere festive. L’evento, parte del calendario ’Natale con Aurelia’, offre un’occasione speciale per vivere momenti di condivisione e allegria durante le festività.
GROSSETO La magia del Natale continua ad animare Aurelia Antica Shopping Center con un nuovo appuntamento del calendario ’Natale con Aurelia’. Oggi alle 16.30 la galleria del centro commerciale accoglierà la Società Filarmonica di Grosseto, protagonista di un pomeriggio dedicato alle più amate musiche natalizie. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera delle feste accompagnati dalle melodie tradizionali, interpretate da una delle realtà musicali più storiche e apprezzate del territorio. Un momento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e tutti coloro che desiderano lasciarsi trasportare dallo spirito del Natale. Lanazione.it
